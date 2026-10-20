Il futuro diè uno dei temi da seguire in casa. Il centrocampista, in rosanero da cinque anni e tra i pochi superstiti dell'era City, ha il contratto in scadenza a giugno e vorrebbe prolungare il proprio legame con il club. Come racconta il Corriere dello Sport, il numero 8 sogna di raggiungere la Serie A con la maglia rosanero, ma la questione del rinnovo dovrà attendere.

La linea della società è stata chiarita all'inizio della stagione: la priorità è conquistare la promozione, mentre per i prolungamenti si discuterà più avanti. I rinnovi, inoltre, dovranno essere meritati sul campo. Una strategia che riguarda anche altri elementi importanti della rosa, come Pietro Ceccaroni, Tommaso Augello e Claudio Gomes, anch'essi in scadenza a giugno.

Segre, dal canto suo, vorrebbe continuare la propria avventura in Sicilia. Il centrocampista tiene a bada le altre richieste che potrebbero intensificarsi già a gennaio, con la volontà di proseguire la sua storia in rosanero e coronare il sogno di arrivare in Serie A insieme al Palermo. Il gol segnato nell'ultima trasferta contro il Mantova, il primo in campionato in questa stagione, ha ribadito il suo valore all'interno del gruppo.

A 29 anni, il numero 8 rappresenta una figura di continuità in una squadra che negli ultimi anni ha attraversato diverse fasi tecniche e societarie. Nonostante la concorrenza aumentata dagli acquisti estivi, Segre è rimasto un titolare e un punto di riferimento per Inzaghi, grazie alla capacità di accompagnare l'azione, inserirsi in zona gol e garantire corsa e sacrificio.

Il legame con Palermo, inoltre, va oltre il campo. Segre ha costruito un rapporto stretto con la città e con i tifosi, dimostrato anche dalla vicinanza alla piccola Alessia, mascotte rosanero scomparsa lo scorso maggio. Il centrocampista ha firmato la prefazione del libro Resta nel vento, resta nel cuore, scritto dal giornalista Rosario Di Stefano e dedicato proprio a lei.

Adesso, mentre il Palermo si gode il primato in classifica, il futuro contrattuale di Segre resta in sospeso. La priorità condivisa è provare a raggiungere la promozione: poi ci sarà spazio per discutere del rinnovo. Il desiderio del giocatore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è chiaro: continuare a vestire la maglia rosanero e arrivare in Serie A con il Palermo.

Fonte: Corriere dello Sport