Ilcambia marcia e conquista a Mantova una vittoria che va oltre i tre punti. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il successo del Martelli rappresenta un segnale importante per la squadra di, capace di imporsi in uno scontro diretto e di ritrovare anche la porta inviolata.

Nella scorsa stagione, infatti, i rosanero avevano incontrato diverse difficoltà contro le avversarie più competitive, lasciando per strada punti preziosi proprio nelle partite che avrebbero potuto indirizzare il campionato. L'unica eccezione era stata la vittoria contro il Catanzaro nel finale della stagione, quando però la classifica aveva già ridimensionato il peso del risultato. A Mantova, invece, il contesto era differente e il Palermo ha risposto con una prestazione concreta, dimostrando di saper reggere la pressione e colpire nei momenti decisivi.

La squadra non ha avuto bisogno di controllare ogni fase della partita per portare a casa il risultato. Dopo un primo tempo complicato, i rosanero hanno saputo stringere i denti, mantenere l'organizzazione difensiva e sfruttare le occasioni nella ripresa. Una gestione che riflette la mentalità richiesta da Inzaghi e che potrebbe rivelarsi determinante nel prosieguo del campionato.

A rendere ancora più significativo il successo è il ritorno del clean sheet. Il Palermo non chiudeva una partita senza subire gol dalla prima giornata contro la Juve Stabia. Al Martelli, pur concedendo qualcosa agli avversari, la formazione siciliana non si è disunita e ha impedito al Mantova di riaprire la gara. Un segnale incoraggiante sul piano della solidità e della capacità di gestire anche i momenti più delicati.

Bani, frattura a un dito: intervento a Firenze

Oltre alla vittoria, resta da monitorare la situazione di. Il capitano rosanero si è procurato la frattura di un dito della mano destra durante la partita contro il Mantova, in seguito a un contrasto nel primo tempo. Dopo le prime cure e una fasciatura, il difensore è riuscito a proseguire regolarmente la gara.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Bani si sottoporrà oggi a un intervento a Firenze. La sua presenza nella prossima sfida contro la Carrarese, in programma domenica al Barbera, resta da verificare. Il difensore non parteciperà alla seduta di ripresa degli allenamenti a Torretta, ma potrebbe tornare a lavorare con il gruppo nel corso della settimana. Le valutazioni dello staff medico saranno decisive per capire se potrà essere a disposizione senza correre rischi.

La priorità del Palermo, intanto, è dare continuità al risultato ottenuto in Lombardia. La vittoria contro il Mantova ha dimostrato che la squadra può affrontare avversarie di alta classifica con personalità, concretezza e attenzione difensiva, superando un ostacolo che nella passata stagione si era rivelato spesso complicato.

Adesso il prossimo esame sarà al Renzo Barbera, davanti al proprio pubblico, contro la Carrarese. Il campionato è ancora lungo e serviranno altre conferme, ma il successo del Martelli consegna a Inzaghi una certezza importante: questo Palermo sta mostrando di poter vincere anche le partite più difficili.