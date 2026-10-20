Ilviaggia a ritmi impressionanti e la classifica comincia a riflettere in maniera evidente la superiorità mostrata nelle prime sette giornate. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero hanno costruito un margine importante sulle inseguitrici, grazie a un avvio che sta andando oltre le aspettative, anche considerando la qualità e la profondità della rosa allestita in estate.

I 19 punti conquistati finora rappresentano un bottino superiore persino alla somma di quelli raccolti da Verona e Cremonese, due delle squadre indicate tra le principali candidate alla promozione diretta. Un dato che fotografa il momento del Palermo, capolista solitario e protagonista di un inizio di stagione caratterizzato da continuità e risultati.

Il bilancio è eloquente: sei vittorie in sette partite, 16 gol segnati, miglior attacco del campionato, e dieci marcatori differenti. A questo si aggiungono tre successi nelle quattro trasferte disputate, con le ultime due vittorie esterne consecutive. Numeri che hanno permesso alla formazione di Filippo Inzaghi di scavare un solco significativo: il Mantova è a cinque punti, mentre Pisa e Modena inseguono a sei lunghezze.

Adesso, però, l'attenzione è già rivolta alla prossima sfida contro la Carrarese, in programma domenica al Renzo Barbera. Dopo oltre un mese lontano dal proprio stadio, anche a causa della lunga sosta per gli impegni delle nazionali, il Palermo tornerà a giocare davanti al suo pubblico. E i numeri casalinghi del 2026 sono altrettanto impressionanti: 14 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta in tutte le competizioni.

La squadra toscana, guidata da Pagliuca, ha cambiato direzione rispetto al passato e rappresenterà un nuovo banco di prova per i rosanero. Per questo Inzaghi ha chiamato a raccolta i tifosi, anche se il sostegno del Barbera non è mai mancato e spesso si è tradotto in uno stadio tutto esaurito.

La partita assume un'importanza particolare anche in ottica classifica. Alcune inseguitrici potrebbero perdere punti nello stesso turno e, subito dopo, il Palermo sarà atteso dalla trasferta infrasettimanale contro il Pisa, attualmente una delle rivali più accreditate nella corsa alla Serie A. Arrivare in Toscana con un vantaggio ancora più consistente sarebbe il modo migliore per affrontare uno scontro diretto dal significato speciale per Inzaghi, che proprio sulla panchina nerazzurra ha conquistato una promozione memorabile.

Le aspettative sono inevitabilmente alte, anche alla luce degli investimenti effettuati durante il mercato estivo. Nessuno, tuttavia, considera già raggiunto l'obiettivo: il campionato è ancora lungo e servirà mantenere la stessa intensità. La sfida contro la Carrarese può rappresentare un'altra occasione per confermare la forza del Palermo e dare ulteriore slancio a una stagione iniziata nel migliore dei modi.