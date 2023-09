Sampdoria, Pirlo a Como cade ancora: Catanzaro e Ascoli decisive. Ecco i nomi in pole

Pirlo e la sua Sampdoria sono partiti con il piede giusto in Serie B vincendo contro la Ternana, poi solo due pareggi e ben quattro sconfitte. L'ultima, ieri sera in casa del Como di Moreno Longo, vincitore di misura con gol di Nikolas Iōannou. Al netto di questi risultati, il club del patron Radrizzani - desideroso di competere per il vertice - sta pensando al ribaltamento in panchina, solo all'alba del progetto tecnico con l'ex Juventus.