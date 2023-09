Sampdoria, fiducia momentanea a Pirlo ma sullo sfondo c’è Inzaghi. La situazione

Il club blucerchiato per il momento sembrerebbe orientato a dare ancora fiducia all'allenatore ex Juventus ma è chiaro che la pazienza per una piazza ambiziosa come quella genovese non è infinita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ombra di Filippo Inzaghi sorveglierebbe il suo ex compagno ai tempi del Milan. L'allenatore piacentino lo scorso anno ha conquistato un prezioso ottavo posto con la Reggina, club ormai ripartito dalla Serie D, ed è in attesa di ripartire da una nuova piazza. Spetta ora a Pirlo scacciare queste perplessità circa il proprio operato iniziando la scalata già dai prossimi impegnativi match contro Parma, Como e Catanzaro.