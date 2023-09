Sampdoria, Pirlo sotto accusa. La decisione del club blucerchiato sull’ex Juventus

Pirlo finisce sul banco degli imputati dopo l'ennesima delusione in Serie B. La Sampdoria è ferma a quota due punti in classifica.

Una Sampdoria che continua a deludere in questo avvio di Serie B, cadendo nuovamente tra le mura amiche del "Ferraris" dopo il ko a sorpresa contro il Pisa, al quale si è aggiunta la più recente debacle casalinga contro il Cittadella. Tra demeriti e sfortuna, la compagine blucerchiata si ritrova ancora ferma a due punti in classifica, ricordando il -2 dettato dalla penalizzazione, mentre le concorrenti per la lotta al vertice come Venezia, Parma e Palermo continuano ad allungare.