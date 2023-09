Sampdoria-Cittadella 1-2: Magrassi e Branca rispondono a La Gumina. Pirlo ancora ko

Pirlo non si lascia scalfire dagli ultimi risultati negativi e punta sulla continuità, riproponendo per nove undicesimi la formazione scesa in campo allo "Zini" di Cremona. Murru in luogo dell'infortunato Ferrari, nel cuore della retroguardia, che causa l'unica variazioni in distinta con l'inserimento di Giordano sulla sinistra, insieme al neo arrivato Kasami. 4-3-3 con Stankovic tra i pali, Depaoli e Giordano esterni bassi, Ghilardi e Murru tandem di centrali. Ricci in cabina di regia, Verre e Kasami intermedi in zona nevralgica. Pedrola e Borini aculei di un tridente che ha in La Gumina il terminale di riferimento.