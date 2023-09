Cittadella, Frare: “Lavoriamo per fare più gol. Sampdoria? Vorrà invertire la rotta”

Il quinto turno del campionato di Serie B sarà chiuso dal monday night tra Sampdoria e Cittadella. Blucerchiati vogliosi di riscattarsi a Marassi, dopo il ko interno subito nell'ultima giornata prima della sosta per le Nazionali, quando il Venezia di Paolo Vanoli è riuscito a conquistare un pesantissimo successo in trasferta proprio ai danni della squadra guidata da Andrea Pirlo. Partenza a rilento per Verre e compagni, soltanto una vittoria al Liberati contro la Ternana di Lucarelli, poi un pari e già due sconfitte sul groppone. Cittadella reduce da due pari consecutivi, il punto prezioso al San Nicola contro il Bari e lo zero a zero al Tombolato contro il Venezia. Domenico Frare, difensore della compagine veneta, analizza l'avvio di stagione della sua squadra nel corso di un'intervista concessa al "Gazzettino".