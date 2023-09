Calciomercato Sampdoria, idee a parametro zero: oltre a Kasami piace Papastathopulos

Sampdoria ancora attiva e vigila sul mercato nonostante la chiusura della sessione estiva della campagna trasferimenti dello scorso primo settembre. Club blucerchiato che monitora con attenzione il bacino dei calciatori svincolati per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo dopo l'avvio deludente in campionato. Difesa e centrocampo i reparti principalmente sotto osservazione, dopo i quattro punti racimolati nelle prime quattro gare disputate nella Serie B 2023-2024, score che fattivamente si dimezza in virtù dei due punti di penalizzazione inflitti alla società genovese alla vigilia della stagione agonistica. L'ex Palermo, Pajtim Kasami, si allena da qualche giorno con Verre e compagni, centrocampista duttile e dalla marcata connotazione offensiva, il jolly macedone naturalizzato svizzero è in attesa di responso dall'area tecnica doriana, per comprendere se verrà tesserato o meno per il prosieguo dell'annata nel torneo cadetto. Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX, gli uomini mercato blucerchiati seguono con attenzione anche l'ex difensore di Genoa, Milan e Borussia Dortmund, tra le altre, Sokratis Papastathopulos. Il classe 1988, elemento duttile, esperto e con un ricco background in categoria superiore nel panorama calcistico europeo, potrebbe rappresentare il profilo ideale per far compiere un salto di qualità alla retroguardia della formazione di Andrea Pirlo. Sconfitta al Ferraris nell'ultimo turno prima della sosta per gli impegni delle Nazionali per la Sampdoria, battuta tra le mura amiche dal Venezia guidato da Paolo Vanoli. Nel posticipo del prossimo turno del campionato di Serie B, lunedì 18 settembre alle ore 20.45, i blucerchiati vanno a caccia del riscatto ospitando a Marassi il Cittadella.