Sampdoria, Pirlo: “Ci teniamo a vincere al “Ferraris”. Kasami è pronto”

Le parole in conferenza stampa del tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, in vista della sfida contro il Cittadella.

Archiviata la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, la Sampdoria torna in campo per la quinta giornata del campionato di Serie B. Ad attendere i blucerchiati, nel posticipo di lunedì sera, ci sarà il Cittadella. A pochi giorni dalla sfida del "Ferraris" è il tecnico Andrea Pirlo a parlare in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.