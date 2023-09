Palermo, Repubblica: “Guarda chi si rivede con il Cosenza: Tutino torna al ‘Barbera’”

Sei mesi senza fortuna al supporto di Brunori per Tutino che in occasione di Palermo-Cosenza tornerà al Barbera da ex, carico e motivato.

L'attaccante ex Napoli era approdato in Sicilia tramite la passata finestra di calciomercato invernale, andando a rinforzare il pacchetto di calciatori offensivi dei rosanero per cercare di contribuire al nuovo obiettivo playoff. Tuttavia, il suo apporto realizzativo non si è rivelato all'altezza delle aspettative, con solamente tre reti messe a segno con anche un calcio di rigore sbagliato contro la Reggina. Praticamente sempre partito dal primo minuto e schierato come seconda punta al supporto del capitano Matteo Brunori, la tifoseria palermitana aveva riposto grandi aspettative in Tutino che, a stagione conclusa, è rientrato alla base Parma. Il motivo è anche legato, come sottolinea il quotidiano, al modulo preferito dal mister Eugenio Corini, il quale predilige il 4-3-3 ma che nella passata stagione ha adottato il 3-5-2 provvisoriamente.