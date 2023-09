Serie B: Parma supera il Bari, pari Catanzaro-Cittadella. Vola il Como, Sampdoria ko

Chiuso il turno infrasettimanale in Serie B: Parma di misura sul Bari al Tardini, pari tra Catanzaro e Cittadella al Ceravolo, vola il Como di Longo che supera una Sampdoria sempre più in difficoltà

Settima giornata del campionato di Serie B conclusosi ieri sera con le ultime tre gare in programma nel turno infrasettimanale. Match di cartello al Tardini tra la capolista Parma ed il Bari di Mignani. Ducali che la spuntano di misura sui galletti: squadra di Pecchia avanti con Partipilo e pigliesi capaci di riequilibrare il punteggio col giovane Nasti, scuola Milan, in apertura di ripresa. Bendedyczack firma la rete del successo emiliano a pochi minuti dal novantesimo e Parma che consolida il primato portandosi a quota diciassette, Palermo che resta second a quota tredici dopo il blitz di Venezia e la tripletta di bomber Brunori. Rosanero che hanno disputato una gara in meno rispetto ai crociati e recupereranno la sfida interna della seconda giornata contro il Brescia il prossimo otto novembre allo stadio Renzo Barbera.