Lorenzo Insigne, autore della rete della Sampdoria nel match del Barbera, ha analizzato la partita ai microfoni ufficiali del club ligure:

C'è qualcosa da recriminare ai tuoi compagni o sulla prestazione?

«Non c'è nulla da recriminare ai miei compagni o alla prestazione, perché penso che abbiamo dato tutto, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, con giocatori che rientrano dagli infortuni e tanti giocatori assenti. Sapevamo che venivamo qua ad affrontare una grande squadra e penso che abbiamo fatto una grande prestazione di carattere sotto tutti i punti di vista. Abbiamo sbagliato anche qualche gol facile, però penso che se qualcuno non ha visto la partita stasera e guarda solo il risultato, pensa che ci hanno massacrato, però non è così. Sono un po' nervoso perché non sono arrivati i tre punti, però abbiamo fatto una grande prestazione».

Avevi tantissima voglia di giocare questa partita?

«Avevo tantissima voglia di giocare, però sono arrivato qua, ho 35 anni e voglio solo il bene della squadra e dei tifosi, che meritano veramente tanto. Che segni o non segni, preferisco non segnare, vincere la partita e portare i punti a casa. Su queste cose sono un po' arrabbiato, ma soprattutto dispiaciuto perché abbiamo fatto una grande prestazione e poi è arrivato il gol».

Quindi non sei contento per il gol?

«Non sono contento, perché preferivo non segnare e vincere la partita. Dobbiamo analizzare bene la gara con il mister, tutti insieme, perché abbiamo fatto tante cose giuste. Ci manca un po' di cattiveria sotto porta, perché le occasioni sono arrivate: noi abbiamo fatto un gol, loro hanno avuto tre occasioni e hanno fatto tre gol. Dobbiamo migliorare su questo, però il campionato è iniziato e non ci dobbiamo buttare giù, perché ci sono ancora tante partite. Se siamo questi di stasera, in più con il rientro dei giocatori che stanno fuori, sicuramente ci possiamo togliere tante soddisfazioni, sia per noi come squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi, perché ci tengo veramente tanto a farli felici».