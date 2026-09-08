Il tecnico della Sampdoria, Corradi, ha analizzato il match contro il Palermo, terminato 3-1 in favore dei rosanero, ai microfoni ufficiali del club ligure:

Alla fine contano sempre i punti. Che partita è stata?

«Alla fine contano sempre i punti, è una partita che ci vede uscire sconfitti. Di aspetti positivi ce ne sono stati, al di là della prestazione. Sotto molti aspetti è stata positiva: il fatto che un giocatore come Muntzini abbia messo nelle gambe più di 60 minuti, che Berchane abbia fatto 85 minuti. Insomma, di cose positive ce ne sono. È stata una partita che alla fine ci siamo giocati».

La Sampdoria ha avuto diverse occasioni. Cosa è mancato?

«Se uno va a vedere i numeri, a volte lasciano il tempo che trovano, ma le occasioni le abbiamo avute, abbiamo avuto il possesso palla, abbiamo avuto occasioni. La differenza la fa sempre il fatto che poi, quando arrivi lì davanti, riesci a far gol. Abbiamo preso il primo gol su un'attivazione di punizione per noi, quando addirittura eravamo in superiorità numerica».

Ci sono stati errori sui gol subiti?

«Queste sono cose sulle quali dobbiamo lavorare, dobbiamo stare attenti. Però, al di là del fatto e degli errori, anche quello fatto sul secondo gol, il terzo non lo commento nemmeno perché secondo me quel giocatore assegnato forse non doveva stare nemmeno in campo, per quello che è successo durante la partita. Fa male prendere tre gol e uscire con un 3-1, però secondo me il risultato è abbastanza bugiardo. Ripeto, mi porto a casa una grande prestazione di intensità e di carattere fatta dalla squadra».

Quanto bisogna lavorare per trasformare queste prestazioni in risultati?

«Le ho detto altre volte che se fino adesso abbiamo lavorato 10 e non è bastato, da domani lavoreranno 12 e lavoreranno 15. Siamo lì per migliorare, per trasformare tutte le energie e metterle sul campo, alla fine, anche su qualche risultato positivo, perché poi i risultati aiutano».