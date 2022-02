Atalanta-Sampdoria, Giampaolo: “Siamo stati surclassati, hanno meritato. Giovinco…”

Le dichiarazioni di Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, al termine della gara persa dai blucerchiati contro l'Atalanta

La Sampdoria esce sconfitta dalla gara del "Gewiss Stadium" contro l' Atalanta , quattro reti incassate dai blucerchiati nel posticipo della 27a giornata di Serie A . Rendimento altalenante per la compagine doriana, dopo la vittoria casalinga con l' Empoli arriva la pesante sconfitta di Bergamo, i nerazzurri di Gasperini chiudono la pratica con due reti per tempo. Al termine del match, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo , è intervenuto ai microfoni di DAZN, di seguito le sue dichiarazioni:

"L'Atalanta è superiore, lo ha ribadito, al netto degli errori che abbiamo commesso. Hanno vinto meritatamente, non possiamo trovare il pelo nell'uovo. Sensi? Ha avuto un risentimento come Quagliarella. Una partita fisica, nella quale potevano avere difficoltà. Certamente era un rischio perderli. Giovinco? Ha fatto due allenamenti. Ha sempre svolto lavori differenziati tranne ieri. La partita di oggi ha dimostrato che devi essere al top della condizione per giocare queste partite. Siamo stati surclassati sul piano fisico oltre che tecnico. Se non stai bene perdi metri di campo. Giovinco dovrà lavorare, piano piano troverà un minutaggio consono. Bisogna dimenticare questa partita, per resettare e preparare la partita con l'Udinese. Mi sono piaciuti i ragazzi che sono subentrati, hanno preso la loro parte di responsabilità".