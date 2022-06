Serie B, Reggina: salvezza possibile, accordo vicino con Felice Saladini. I dettagli

La crisi finanziaria della Reggina , legata all'arresto dell'ormai ex presidente Gallo , potrebbe avere un lieto fine nel corso di questa settimana. Fra sette giorni scadranno i termini per l'iscrizione in Serie B , categoria che la compagine amaranto ha mantenuto sul campo dopo una stagione fatta si di alti e bassi, ma tutto sommato positiva. Il rischio di essere estromessa era fino a pochi giorni fa decisamente alto, fino a quando è arrivato l'interessa dell'imprenditore Felice Saladini , già proprietario dei calabresi del Lamezia Terme .

Come riportato da TuttoB, sono stati negli ultimi giorni scoperti ulteriori debiti degli anni precedenti, ma ciò non dovrebbe compromettere il closing. Si attende il via libera per la fideiussione di 800mila euro, per concludere formalmente l'iscrizione al campionato di Serie B. Il giorno in cui potrebbe esserci l'annuncio è venerdì, 17 giugno.