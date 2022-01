Reggina, ufficiale l’esonero di Toscano: decisivo il ko contro il Monza in Serie B

La Reggina ha scelto di sollevare dall'incarico di allenatore della prima squadra Mimmo Toscano

Questa la nota ufficiale con cui il club amaranto ha comunicato l'esonero del tecnico Toscano. Fatale per quest'ultimo il ko rimediato sabato contro il Monza (1-0 il punteggio finale). La Reggina, dopo le prime venti giornate disputate nel campionato di Serie B, occupa attualmente la quattordicesima casella in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Ruolino di marcia ritenuto insufficiente dalla dirigenza che ha optato pertanto per un avvicendamento in panchina.