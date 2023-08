Reggina, comunicato tifosi: “Appuntamento al Granillo per chi ha a cuore la maglia”

Noi a differenza di altre persone C’ERAVAMO, CI SIAMO E CI SAREMO e, soprattutto in questo momento, ad una passo dalla scomparsa della nostra storia, non possiamo rimanere fermi a guardare. Ci stanno prendendo la Reggina, il prossimo passo quale sarà? Prenderci i Bronzi? Ci stanno togliendo le cose più belle della nostra terra. Davvero volete perdere tutto tra indifferenza e rassegnazione? Stringiamoci tutti insieme a difesa del nostro simbolo ora ! perché domani sarà troppo tardi Parteciperanno alla manifestazione anche la Squadra, lo Staff e tutto il settore giovanile. Dimostriamo ancora una volta tutto il nostro amore. Stringiamoci attorno a questa bandiera, ancora una volta: per la nostra tradizione, per la nostra fede, per i nostri colori. A.S. REGGINA 1914 VANTO DELLA NOSTRA CITTÀ"