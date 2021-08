Prima Pagina, Tuttosport: “CR7 è della Juve. E Khaby presenta Locatelli“

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“CR7 è della Juve”. Apre così l’edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. “E Khaby presenta Locatelli. Lapo twitta la sua fiducia nel futuro di Ronaldo. Allo Stadium grande accoglienza dei tifosi a Manuel che ha firmato un contratto quinquennale e sui social ha duettato con mister 100 milioni di follower. Mercato Milan: Florenzi c’è e si taglia lo stipendio. Mercato Toro: Pobega, ok ai granata per Juric”.