Prima Pagina La Repubblica, Ranieri: “Catania-Palermo, cioè calcio e vita”

“Anche i centristi frenano sul Musumeci-bis”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Raduno con Lupi, Romano e Cuffaro. Tensione in giunta su 700 milioni da spendere. Il presidente: ‘Decido io’. Giorgio Mulè: ‘Al governo dell’Isola serve discontinuità’. Il virus non rovinerà le feste. Covid in Sicilia, altalena di numeri: 887 nuovi contagiati dopo gli oltre 1.100 di venerdì. Ma la tendenza è alla risalita. Gli esperti concordi: ‘Molti positivi sono ragazzi asintomatici, gli ospedali reggono, a Natale resteremo in zona bianca’. Vaccini, via ai bambini fra i 5 e gli 11 anni: da domani si prenota. ‘Sede insicura’: il Comune sgombero sé stesso. Cede il ponte mentre passa un’auto: ‘Frenavo e vedevo la morte laggiù’. Il derby per Ranieri: ‘Catania-Palermo, cioè calcio e vita’. Giambrone a Roma, manca solo la firma. Massimo, idea Betta”.