Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan para… guai. E ora Lucca”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Milan para… guai”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport. oggi in edicola. “Maignan stop, preso Mirante. E ora Lucca. Gazidis torna e affronta subito i problemi sulla strada scudetto: il portiere fuori almeno due mesi, l’ex Roma oggi fa le visite. Ibra rinvia il rientro, si accelera per l’azzurrino (a segno pure ieri). Lazio-Inter: Inzaghi va all’attacco di un Sarri… senza difesa. Stankovic: ‘Sì, Simone può vincere il titolo. Quanto studiava da centravanti. Juve-Roma: Max e Mou, duello Special dei ‘nemici’ quasi gemelli. Allarme, la Serie A in crisi pressa il governo: ‘Dateci gli stessi aiuti del cinema’. Italia, il Mondiale passa per Roma. La Svizzera vince 4-0 in Lituania, ma restiamo avanti nella differenza gol. Qatar 2022, il 12 novembre all’Olimpico lo scontro diretto: se vinciamo è quasi fatta”.