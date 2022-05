Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Il Diavolo dentro. Milan per il sorpasso”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

“Il Diavolo dentro“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Volata scudetto, i rossoneri a Verona contro la tradizione. Milan per il sorpasso sull'Inter, Pioli: «Mancano ancora sette punti». Colpo Ruiz: Napoli ok col Toro. Lazio, show del Mago con la Samp. Il tecnico confida nei gol di Giroud e Leao: «La serenità è il nostro segreto». Spalletti consolida il terzo posto, Sarri allunga per l'Europa. Salernitana-Cagliari è l'ultima chiamata. Per Agostini difficile debutto al posto di Mazzarri contro i granata. Nicola cerca la quinta vittoria in sei partite. Chelsea, si cambia: ceduto per 5 miliardi. Cordata guidata dal co-proprietario dei Dodgers (baseball). Conte frena i Reds. Oggi il City può mettere le mani sulla Premier”.