Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola
SportMediagol, 23ª giornata di Serie C: il post partita di Catanzaro-Palermo 0-0
"Cin cin, Vlahovic". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "C'è l'accordo totale: Dusan a Torino per la firma. Sbarca Cabral. E Commisso non si ferma. Gosens lancia la sfida: 'Orgoglioso dell'Inter'. Kulusevski offerto al Milan ma costa troppo. Balotelli e Joao Pedro, due gol per Mancini. La Lazio insiste per Miranchuk".
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