Primavera 3, Palermo-Bari 3-1: Mauthe stende i Galletti. La classifica

Il Palermo primavera conquista il primato in classifica rifilando tre gol al Bari, nella sfida valida per la quarta giornata del campionato Primavera 3

Il Palermo Primavera allenato dal tecnico Stefano Di Benedetto conquista il primato in classifica. I rosanero si impongono con un netto 3-1 sul Bari, nella sfida valida per la quarta giornata del campionato Primavera 3, in cui i siciliani hanno collezionato tre vittorie su quattro partite disputate.