Palermo, sconfitta della Primavera contro la Salernitana: ancora a segno Di Mitri

Terza sconfitta nelle ultime 4 gare, la seconda consecutiva, per il Palermo primavera allenato da mister Del Grosso. I rosanero questa volta hanno perso contro la Salernitana per 4-2: dopo essere passati in vantaggio al 43’ minuto con il bomber Di Mitri la squadra siciliana in 9 minuti ha subito quattro gol tutti di fila. Inutile il gol del Palermo nei minuti finali firmato da Salvador.