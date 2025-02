Palermo, Repubblica: “A La Spezia i tre arrivati dal mercato titolari, ballottaggio Gomes-Blin”

L’edizione odierna di La Repubblica ha analizzato le possibili scelte di Dionisi per la sfida contro lo Spezia , in programma domenica 9 febbraio. Il tecnico ha ancora alcuni dubbi da sciogliere, con ballottaggi in ogni reparto.

"Per la formazione che scenderà domani in campo a La Spezia Dionisi ha un dubbio per reparto; fra i pali debutterà Audero." In difesa, la situazione è ancora in evoluzione: "Magnani dovrebbe essere confermato a destra, ma nel caso in cui giocasse al centro tornerebbe fra i titolari Baniya con Ceccaroni a sinistra." Un’altra possibilità, seppur meno probabile, potrebbe essere l’adattamento di Ceccaroni in una posizione più avanzata: "Meno probabile la possibilità di vedere lo stesso Ceccaroni quinto a sinistra con Nikolaou terzo a sinistra."