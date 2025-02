Palermo, l’avventura in prestito di Appuah non comincia nel migliore dei modi: esce subito per infortunio

Stredair Appuah, acquistato questa estate dai rosanero per circa 2 milioni di euro dal Nantes, non si è rivelato ancora un giocatore pronto per questo Palermo, causa ambientazione, giovane età e poco spazio. Per questi motivi la squadra siciliana ha deciso di cederlo in prestito al Valenciennes, club della terza lega francese, in modo da fargli trovare più continuità fino al termine di questa stagione.