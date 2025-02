Palermo, Dionisi: “Non abbiamo mai avuto alibi. Cambio di modulo…”

Dionisi: "Alibi? No, non ci sono mai stati, sinceramente. Ho sempre parlato cercando di non dare alibi a nessuno e non prendermene mai. Il mercato c'era, e credo che sia stato dato un bel segnale a tutti, che la società ci crede. Sappiamo che i primi due posti non sono roba per noi, però c'è un altro obiettivo. Ovviamente lo sappiamo, che dobbiamo e possiamo far meglio, ma questo lo dico da un po', lo so, e lo stiamo confermando. Però non ho mai neanch'io parlato di alibi, quindi non è una cosa che mi si addice e non credo che si addica a nessuno di quelli che fanno parte del Palermo. Anche prima del mercato ci aspettavamo un cambio di passo. Non è che quando sono arrivato avrei firmato per questa classifica, per questi risultati, però siamo tutti responsabili. Come ho già detto, io sono allenatore, sono tra i maggiori responsabili, quindi mi assumo le responsabilità".