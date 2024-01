Pisa, Aquilani: “Mercato incide negativamente, Lecco più abituato sul sintetico”

"Il mercato incide in maniera negativa in quanto interferisce su alcuni giocatori e può rappresentare un alibi per alcuni di loro, spero che finisca presto così come che la società riesca a sfoltire la rosa, che come ho già detto in precedenza è troppo ampia e può creare problemi di gestione. Anche con il Lecco dobbiamo fare la partita, non possiamo snaturare il nostro gioco, anche se è ovvio che nel corso della partita possono esservi dei momenti in cui tenere anche un atteggiamento più prudente. Il fatto che il Lecco abbia operato molto sul mercato non ci deve condizionare, poiché i problemi di formazione degli avversari non ci riguardano, magari è più importante il fatto che si giochi su di un campo sintetico e stretto su cui loro sono chiaramente più abituati. Quando ho iniziato il mio lavoro ho messo in chiaro quali potessero essere le criticità del progetto, le cui lacune ancora in parte resistono pur ritenendo che siamo in fase di crescita, ancorché qualche giocatore possa essere più in ritardo rispetto ad altri nell’assimilare il nuovo modulo. Bonfanti è un giocatore che ha fatto bene all’esordio e può essere determinante da qui a fine Campionato. Torregrossa è un giocatore forte, ma che deve essere purtroppo gestito per le sue condizioni fisiche. Esteves ha grandi qualità e grandi margini di miglioramento. È ovvio che quotidianamente mi metto in discussione, visto che sono all’esordio in Serie B rispetto ad altri tecnici di grande esperienza in categoria ed è evidente che queste venti giornate, mi hanno consentito di fare esperienza da mettere in pratica per migliorare nel più breve tempo possibile. Valoti non si è allenato in settimana e valuteremo dopo la rifinitura se convocarlo o meno, mentre Beruatto è in fase di recupero rientrando in gruppo dalla prossima settimana non ritenendo che sia condizionato da voci di mercato, con Veloso ad aver recuperato e Nagy ad essere a disposizione senza condizionamenti di mercato".