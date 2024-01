Modena, Corrado sfida il Palermo: “Ce la possiamo fare, sono fiducioso”

Le dichiarazioni rilasciate dal neo terzino del Modena in vista della gara in programma sabato al "Renzo Barbera".

"Sono contento di aver debuttato con la maglia gialloblù, ovviamente rammaricato per il ko con il Brescia ma cercheremo di rialzarci subito". Lo ha detto Niccolò Corrado , come riportato da "Parlando di Sport": oggetto di discussione, anche la sfida contro il Palermo - maglia che il classe ha vestito nella stagione 2020/2021 - in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

"Adesso siamo attesi da tre gare difficili a partire dalla trasferta di sabato a Palermo, ma ce la possiamo fare e sono fiducioso. Lavoriamo al massimo ogni settimana per conquistare risultati positivi. Da avversario ho giocato tante volte a Modena, mi è sempre piaciuta come piazza ed è stato anche un motivo in più per scegliere di approdare qui. Ruolo? Terzino, ma posso fare anche il quinto. Sono a disposizione di squadra e mister, pronto a dare il massimo", ha concluso il neo-acquisto del Modena, approdato alla corte di Paolo Bianco con la formula del prestito dalla Ternana.