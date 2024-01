Serie B, Pomini: “Palermo, manca continuità. Parma e Venezia un gradino sopra”

"Per le potenzialità che ha, De Rossi può fare meglio a Roma che a Ferrara. Il fatto di avere giocatori bravi individualmente facilita il suo lavoro". Lo ha detto Alberto Pomini , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex portiere di Palermo e Spal , che ha scelto di appendere i guantoni al chiodo: dalla scelta da parte della Roma di esonerare José Mourinho e di affidare alla guida tecnica della prima squadra a Daniele De Rossi , alle prestazioni offerte fin qui dal Palermo di Eugenio Corini in Serie B . Ma non solo...

SU DE ROSSI -"De Rossi è un allenatore sanguigno, genuino, per certi aspetti ancora giocatore e questo può essere l’arma in più. Credo che giocherà 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Cercherà di trovare spazio tra le linee e arrivare con il fraseggio in fondo. È un allenatore a tutto campo. Ha una bella responsabilità? Cinque mesi per capire se potrà essere l’allenatore del futuro. E poi nell’eventualità la Roma vedrà cosa fare. Oggi sostituire Mourinho era difficile per l’ambiente. Magari diventerà il nuovo allenatore della Roma anche per il futuro. Gli ho mandato un messaggio. Sicuramente è stato assorbito da chiamate e messaggi, ha però avuto il tempo di rispondermi", le sue parole.