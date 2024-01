SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Modena. Come finirà? (1-X-2)

Dopo la sconfitta maturata lo scorso weekend al “Tombolato” contro il Cittadella, il Palermo tornerà in campo sabato 20 gennaio. La squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera” il Modena di Paolo Bianco, reduce dal ko con il Brescia. Il match, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 16:15.