Zamparini: “Sono affezionato a Palermo, auguro a Mirri di trovare investitori”

L'ex presidente e patron del Palermo, torna a parlare a pochi giorni dal suo 80esimo compleanno

"Gli auguro tanto di trovare subito gli investitori, perché le squadre che sono andate avanti di categoria rapidamente avevano quasi tutte un presidente molto forte a livello finanziario: il Venezia è andato in A perché ha un americano molto forte finanziariamente, oppure mi viene in mente il Sassuolo. Ho letto che Mirri si aspetta anche investitori palermitani o comunque siciliani. Per me c'e' tanta gente che ha la possibilità di farlo. Gli stranieri hanno paura nel venire ad investire in Sicilia per quelli che possono essere gli effetti collaterali. Io non ho mai fatto una fattura falsa, non ho mai fatto niente. Sono una persona onestissima, in quattro anni di intercettazioni telefoniche non hanno trovato niente, perchè non possono trovare niente. Certe cose non me le spiego, come quando eravamo in testa in Serie B e contestavano il Palermo. Ho un profondo affetto per il Palermo, non c'è nessun astio con nessuno: giustizia, giornali o tifosi, quei 6-7 che venivano a contestarci in ritiro perchè erano mandati da qualcuno che gli pagava il viaggio ed erano manovrati. Io ritengo un errore essere venuto a Palermo con la mentalità del friulano. Io non sono venuto a Palermo per insegnare qualcosa, ma sono venuto con amore a portare la mia esperienza, e i palermitani l'hanno presa come un atto di presunzione mia e questo a qualcuno è dispiaciuto ma non è cosi'. Qualcuno l'ha interpretata male. Seguo la nuova società, la nuova squadra. Faccio il tifo, sono affezionato a Palermo e al Palermo, al quale auguro sempre la Serie A. Il club cerca nuovi investitori? La difficoltà maggiore che ha Palermo è che si chiama Palermo. Gli stranieri sono terrorizzati nell'investire in Italia, vanno tutti in Inghilterra. Hanno paura delle istituzioni (ride, ndr).