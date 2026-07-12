Il capitano dei rosanero è intervenuto in conferenza stampa.
VIDEO Palermo, parla il presidente del Manchester City: "Dobbiamo andare in Serie A"
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