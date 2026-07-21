Il terzino dei rosanero è intervenuto in conferenza stampa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Palermo
Palermo, il Bari pensa a Brunori, la Cremonese segue Segre e il Südtirol punta Vasic: le notizie di oggi
Palermo
Palermo, presentato il nuovo Zagara Kit: un omaggio ai colori della natura siciliana
Palermo
Palermo, trovato l'accordo per Bozzolan fino al 2030: resta da definire la formula del trasferimento
Palermo
Palermo, Augello: "Con la difesa a quattro potrò dare di più. Rinnovo? Ci penserò a fine stagione"
Palermo
Palermo, Augello: "Le squadre retrocesse dalla Serie A sono favorite, noi daremo tutto per competere"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti