VIDEO, Palermo in ritiro a Girona: le immagini dal centro sportivo “La Vinya”

Il Palermo prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Parma, in programma dopo la sosta relativa agli impegni delle Nazionali, presso il centro sportivo "La Vinya" del Girona FC. Nella giornata di ieri, i rosanero hanno svolto una doppia seduta di allenamento: lavoro di attivazione e mobilità, possessi palla, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva e partite a pressione al mattino in campo per gli uomini di Eugenio Corini, mentre nel pomeriggio attivazione e circuit training in palestra. Di seguito, il video pubblicato su Youtube dal club di viale del Fante: