Ufficiale l'arrivo della punta.

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Il Palermo ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Gabrielloni dal Como.

IL COMUNICATO

"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive di Alessandro Gabrielloni.

Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo.

Ad Alessandro il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

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