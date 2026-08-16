La squadra di Bolzano ufficializza un colpo importante per la difesa.

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Il Sudtirol riabbraccia Andrea Giorgini. Il centrale, reduce da una stagione con la maglia della Juve Stabia, ha firmato con gli alto altesini con un contratto di lunga durata e fa ritorno dopo appena due anni. Colpo importante per la difesa per la squadra di Possanzini che si prepara alla quinta annata consecutiva in cadetteria.

IL COMUNICATO

L'FC Südtirol comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Giorgini. Il difensore centrale classe 2002 ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2030. L'FC Südtirol rivolge un caloroso bentornato ad Andrea Giorgini e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi. LE PAROLE DEL CLASSE 2002 Andrea Giorgini: “Sono molto felice di tornare a vestire i colori dell'FC Südtirol. Qui trovo una realtà che conosco già e nella quale ho vissuto una prima esperienza molto positiva. So perfettamente che a Maso Ronco si può lavorare in condizioni ottimali, potendo contare su un'organizzazione di primissimo livello sotto ogni punto di vista. Ritrovo una società ambiziosa, un ambiente dove c'è tanta voglia di crescere e un progetto nel quale credo molto. Sono pronto a dare il massimo, mettendo a disposizione del mister e della squadra tutto il mio impegno per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club”.
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