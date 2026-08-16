La squadra di Bolzano ufficializza un colpo importante per la difesa.
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Il Sudtirol riabbraccia Andrea Giorgini. Il centrale, reduce da una stagione con la maglia della Juve Stabia, ha firmato con gli alto altesini con un contratto di lunga durata e fa ritorno dopo appena due anni. Colpo importante per la difesa per la squadra di Possanzini che si prepara alla quinta annata consecutiva in cadetteria.
IL COMUNICATO
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