Stati Uniti-Oman 4-0: Lund ok, l’esterno del Palermo gioca tutto il match. Pulisic…

Prima da titolare, dopo l'esordio dei giorni scorsi, per Lund con la maglia degli Stati Uniti. L'esterno del Palermo in campo per l'intero match vinto da Pulisic e compagni per quattro a zero sull'Oman

Novanta minuti da titolare per l'esterno mancino del Palermo, Kristoffer Lund, nell'amichevole tra Stati Uniti ed Oman disputata nella notte italiana in Minnesota. Poker di gol per gli la Nazionale americana, che ha agevolmente vinto il match schierato diversi calciatori che militano attualmente nel campionato italiano tra Serie A e Serie B, come nel caso dell'ex Hacken, tesserato dal Palermo nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Intera gara nell'undici titolare statunitense per il centrocampista della Juventus McKennie, circa ottanta minuti per il suo compagno di club e nazionale Weah. Il big del Milan di Pioli, Pulisic, ha disputato poco più di un tempo. Fiducia da parte del commissario tecnico degli USA, Berhalter, nei confronti del rosanero Lund, autore di una prova attenta, intensa e ordinata. Gara sbloccata dal bomber del Monaco, Balogun, raddoppio di Aaroson e tris calato da Ricardo Pepi. Un autogol di Al Braiki sancisce il definitivo quattro a zero degli Stati uniti sull'Oman.