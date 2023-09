Palermo, Lund e gli USA: “Il mio sogno? Giocare un Mondiale. Emozioni all’esordio…”

Il laterale mancino del Palermo ha già debuttato con gli Stati Uniti e non vede l'ora di proseguire la sua avventura in Nazionale.

Kristoffer Lund, nei giorni scorsi, è stato convocato per la prima volta dal commissario tecnico degli USA , Gregg Berhalter. Il terzino sinistro classe 2002, approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva di calciomercato a titolo definitivo dall'Hacken, è riuscito a debuttare con la maglia degli Stati Uniti la scorsa settimana. Intervistato da The Washington Post , Lund ha raccontato tutte le proprie sensazioni relative alla sua convocazione in Nazionale, ponendo inevitabilmente enfasi sull'emozionante debutto:

"Da molto tempo in realtà pensavo che la Nazionale statunitense potesse essere un'opzione per me. Nel caso di una possibilità, ero preparato anche a seguire questa via. Seguendo questa squadra ho notato grandi passi in avanti. Ho visto come gli USA abbiano ben disputato lo scorso Mondiale, anche perché i calciatori che li hanno giocati e con cui mi sto allenando tutt'ora sono di alto livello. Quindi, con quest'opportunità di crescita e forse di giocare anch'io un Mondiale, il mio sogno diventerebbe realtà".