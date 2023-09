Palermo in Nazionale, oggi tocca a Lund: il terzino in campo con gli Stati Uniti

"Seguivamo Lund da due anni - ha spiegato nei giorni scorsi il CT Berhalter -. Lo abbiamo visto giocare, ma in occasione del Mondiale in Qatar non pensavo fosse pronto. Da quel momento ha vinto un campionato e si è trasferito al Palermo. Credo che possa riempire in termini di profondità il vuoto che avevamo sull'out sinistro".

Con ogni probabilità, il numero 3 del Palermo non scenderà in campo dal primo minuto. Il titolare, infatti, è Antonee Robinson, esterno mancino del Fulham. Ma a partita in corso, o in occasione della gara contro l'Oman, in scena il 12 settembre a St. Paul, in Minnesota, Lund potrebbe trovare spazio.