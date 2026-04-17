SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Cesena

Mancano poco più di 24 ore alla gara tra Palermo e Cesena. La sfida potrebbe essere un vero e proprio spartiacque per il finale di stagione rosanero, che affronterà la gara conoscendo i risultati delle tre concorrenti.
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PORTA—
Tra i pali dubbi sulle condizioni di Joronen.
DIFESA—
Tra le retrovie qualche dubbio solito sul centrodestra, considerato il nuovo impiego di Pierozzi su quel lato, che ha portato a ottimi risultati.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo pochi veri dubbi. potrebbe essere confermato Rui Modesto sulla fascia destra, dopo la titolarità della scorsa gara.
ATTACCO—
In avanti scelte obbligate per mister Inzaghi dopo l'infortunio di Johnsen.
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