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SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Cesena

Palermo
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Mancano poco più di 24 ore alla gara tra Palermo e Cesena. La sfida potrebbe essere un vero e proprio spartiacque per il finale di stagione rosanero, che affronterà la gara conoscendo i risultati delle tre concorrenti.

Chi dal primo minuto contro la squadra di Cole? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

PORTA

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Tra i pali dubbi sulle condizioni di Joronen.

DIFESA

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Tra le retrovie qualche dubbio solito sul centrodestra, considerato il nuovo impiego di Pierozzi su quel lato, che ha portato a ottimi risultati.

CENTROCAMPO

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In mezzo al campo pochi veri dubbi. potrebbe essere confermato Rui Modesto sulla fascia destra, dopo la titolarità della scorsa gara.

ATTACCO

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In avanti scelte obbligate per mister Inzaghi dopo l'infortunio di Johnsen.

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