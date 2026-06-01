SONDAGGIO: rientranti dal prestito, chi terresti in squadra?

Poco più di un mese divide il Palermo dall'inizio del ritiro per la stagione 2026/27. La quinta in Serie B, e probabilmente la prima in cui i rosanero hanno il tempo per riorganizzarsi da una buona base che ha appena collezionato 72 punti. Chi potrebbe ampliare la rosa - senza pesare sul budget per gli acquisti - sono i calciatori al rientro dal prestito. Tra chi ha potuto migliorarsi e chi ha vissuto annate difficili, sono sette i calciatori che faranno rientro alla base.

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