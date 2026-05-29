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VIDEO PALERMO: L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MEDIAGOL A PIETRO CECCARONI
Archiviata la stagione appena terminata, la testa è già proiettata alla prossima stagione. Tra voci e indiscrezioni, la rosa del Palermo dovrà essere oggetto di un'attenta valutazione, per non incappare in errori che possono compromettere una stagione.
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SONDAGGIO: Chi confermi del reparto d'attacco?
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