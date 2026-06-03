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Terminata la stagione, adesso la testa del Palermo sarà inevitabilmente al calciomercato. Il direttore sportivo Carlo Osti ha il compito di rinforzare alcune zone di campo per dare ad Inzaghi una formazione che possa lottare per la vittoria del campionato.
Ogni reparto, dalla porta all'attacco, sarà oggetto di attenta analisi per capire in che cosa bisogna migliorare.
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SONDAGGIO: Che zona di campo miglioreresti per prima in vista del calciomercato?
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