Ecco chi arbitrerà la seconda sfida dei rosanero in campionato.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida di domenica, alle 19:00, tra Arezzo e Palermo. L'arbitro sarà assistito da Galimberti e Zanellati, mentre il quarto uomo sarà Di Loreto. Al VAR ci sarà Massimi, coadiuvato da Galipò in qualità di AVAR.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

CREMONESE – MODENA Venerdì 28/08 h. 20.30

RAPUANO

PISTARELLI – SANTAROSSA

IV: RAMONDINO

VAR: PICCININI

AVAR: MERAVIGLIA

SAMPDORIA – JUVE STABIA Sabato 29/08 h. 19.00

MUCERA

GARZELLI – ZEZZA

IV: TREMOLADA

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

VIRTUS ENTELLA – CESENA Sabato 29/08 h. 19.00

PERENZONI

GIUGGIOLI – DJURDJEVIC

Parma Calcio v US Avellino - Serie B

IV: DI MARIO

VAR: COSSO

AVAR: CAMPLONE

ASCOLI – CARRARESE Sabato 29/08 h. 21.00

ZANOTTI

CORTESE – RINALDI

IV: SACCHI J. L.

VAR: VOLPI

AVAR: DEL GIOVANE

AVELLINO – VICENZA Sabato 29/08 h. 21.00

CREZZINI

RICCI – LAURI

IV: MAZZONI

VAR: MAGGIONI

AVAR: GARIGLIO

PADOVA – HELLAS VERONA Sabato 29/08 h. 21.00

MARESCA

FONTEMURATO – BIANCHINI

IV: DRIGO

VAR: GIUA

AVAR: AURELIANO

AREZZO – PALERMO Domenica 30/08 h. 19.00

MARINELLI

GALIMBERTI – ZANELLATI

IV: DI LORETO

VAR: MASSIMI

AVAR: GALIPÒ

MANTOVA – EMPOLI Domenica 30/08 h. 19.00

COLOMBO

COLAIANNI – CHIAVAROLI

IV: MANZO

VAR: MARINI

AVAR: GIUA

BENEVENTO – SUDTIROL Domenica 30/08 h. 21.00

PERRI

CEOLIN – DI GIACINTO

IV: TOTARO

VAR: SANTORO

AVAR: DI VUOLO

PISA – CATANZARO Domenica 30/08 h. 21.00

ARENA

MINIUTTI – GENTILE

IV: SILVESTRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GHERSINI

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