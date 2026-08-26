Ecco chi arbitrerà la seconda sfida dei rosanero in campionato.
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Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida di domenica, alle 19:00, tra Arezzo e Palermo. L'arbitro sarà assistito da Galimberti e Zanellati, mentre il quarto uomo sarà Di Loreto. Al VAR ci sarà Massimi, coadiuvato da Galipò in qualità di AVAR.
LE DESIGNAZIONI ARBITRALICREMONESE – MODENA Venerdì 28/08 h. 20.30
RAPUANO
PISTARELLI – SANTAROSSA
IV: RAMONDINO
VAR: PICCININI
AVAR: MERAVIGLIA
SAMPDORIA – JUVE STABIA Sabato 29/08 h. 19.00
MUCERA
GARZELLI – ZEZZA
IV: TREMOLADA
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
VIRTUS ENTELLA – CESENA Sabato 29/08 h. 19.00
PERENZONI
GIUGGIOLI – DJURDJEVIC
IV: DI MARIO
VAR: COSSO
AVAR: CAMPLONE
ASCOLI – CARRARESE Sabato 29/08 h. 21.00
ZANOTTI
CORTESE – RINALDI
IV: SACCHI J. L.
VAR: VOLPI
AVAR: DEL GIOVANE
AVELLINO – VICENZA Sabato 29/08 h. 21.00
CREZZINI
RICCI – LAURI
IV: MAZZONI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GARIGLIO
PADOVA – HELLAS VERONA Sabato 29/08 h. 21.00
MARESCA
FONTEMURATO – BIANCHINI
IV: DRIGO
VAR: GIUA
AVAR: AURELIANO
AREZZO – PALERMO Domenica 30/08 h. 19.00
MARINELLI
GALIMBERTI – ZANELLATI
IV: DI LORETO
VAR: MASSIMI
AVAR: GALIPÒ
MANTOVA – EMPOLI Domenica 30/08 h. 19.00
COLOMBO
COLAIANNI – CHIAVAROLI
IV: MANZO
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
BENEVENTO – SUDTIROL Domenica 30/08 h. 21.00
PERRI
CEOLIN – DI GIACINTO
IV: TOTARO
VAR: SANTORO
AVAR: DI VUOLO
PISA – CATANZARO Domenica 30/08 h. 21.00
ARENA
MINIUTTI – GENTILE
IV: SILVESTRI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI
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