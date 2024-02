Serie B, Gazzetta dello Sport: “Rush mondiale per la A! Parma, Como e Palermo CFG…”

Un interessante focus sulla geografia e dimensione imprenditoriali delle proprietà dei club che puntano alla promozione in Serie A nell'attuale torneo cadetto. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" propone questa dettagliata analisi, sottolineando come la corsa al salto di categoria in Serie B coinvolga tre continenti e sia a tutti gli effetti una volata di connotazione e respiro mondiale. Dal Parma di Krause, che dal 2020 ha investito circa trecentocinquanta milioni sul club ducale, al Venezia di Nederauer per quanto copncerne l'America del Nord. In Emilia sembra finalmente l'anno del salto di qualità dopo tanti bocconi amari, in laguna l'ex CEO di Wall Street sta cercando di rilanciare il Venezia e sistemare le cose dopo la retrocessione dell'annata precedente. I fratelli Robert e Micheal Hartono, imprenditori indonesiani tra i primi settanta uomini più ricchi al mondo, hanno risorse e forza economica dominante che stanno impiegando per disegnare una parabola calcistica ambiziosa e di prestigio al Como. La proprietà del club lariana è al momento la più facoltosa in assoluto nel panorama calcistico nazionale, Serie A inclusa. Mansur bin Zayd Al Nahyan, vice-presidente degli Emirati Arabi, al vertice di City Football Group, la prestigiosa holding controllante del Palermo FC con il Manchester City come squadra ammiraglia. A competere con tali colossi mondiali, il cavalier Giovanni Arvedi, l’unico tra tutti a metterci anche un po’ di romanticismo e attaccamento al territorio. L a rosea sottolinea come l'imprenditore italiano, leader nel settore della siderurgia, sia profondamente legato alla Cremonese per ragioni in primis di cuore più che di business.