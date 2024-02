Serie B, Tuttosport: “Oro dal mercato di gennaio, Strefezza e Ranocchia gol da sei punti”

L'edizione odierna di Tuttosport evidenzia il riverbero positivo del calciomercato di gennaio su diverse formazioni che militano nell'attuale campionato di Serie B. Dato suffragato da una statistica tanto eloquente quanto inequivocabile: già sedici i gol giunti dai nuovi acquisti che hanno contribuito al cambio di marcia dei rispettivi club nelle ultime giornate. Gabriel Strefezza, costato circa cinque milioni di euro al Como, ha già realizzato due gol pesantissimi valsi ben sei punti in classifica ai lariani nei due match contro Brescia e Ternana, stesso dirompente ed immediato impatto per Filippo Ranocchia con la maglia del Palermo di Corini, ottime prestazioni e due gol decisivi in tre presenze per il classe 2001 ex Juventus, Monza ed Empoli, che ha gonfiato la rete avversaria contro Bari e Feralpisalò, contribuendo in modo dirimente al rilancio della compagine rosanero in chiave promozione diretta. Due gol pesanti anche per Bonfanti, che ha ritrovato smalto e vena realizzativa con la maglia del Pisa dopo aver lasciato il Modena. Alla corte di Bianco è arrivato Gliozzi, anch'egli a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Cosenza. Frabotta ha messo già un sigillo nel 4-2 dei calabresi contro il Venezia, un gol per i nuovi acquisti Jagiello e Di Serio con lo Spezia di D'Angelo, così come per Puscas giunto a gennaio a Bari per rinforzare l'attacco dei pugliesi. A segno anche Alvarez con la Sampdoria di Pirlo, oltre al difensore centrale ex Taranto Antonini, che ha firmato il gol che ha aperto le marcature nel match tra Catanzaro ed Ascoli con la maglia giallorossa della squadra di Vivarini. Il noto quotidiano sportivo torinese chiude il focus con un interrogativo: "...Solo Parma, Venezia, Brescia e Cittadella non hanno ritenuto di fare mercato in entrata a gennaio, ognuno di questi club convinto di essere a posto così. Forse, però, vedendo questa statistica - per altro solo in fase embrionale - potrebbero anche iniziare a fare qualche riflessione: è stata davvero la scelta più giusta?"