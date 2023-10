Serie B, Gazzetta dello Sport: “Parma dominatrice, Palermo numeri da big. Venezia…

Serie B avvincente ed equilibrata, campionato intenso ed estenuante, in cui dettagli e sfumature fanno la differenza. Tradizione confermata anche in questa edizione 2023-2024 del torneo cadetto, anche se dopo otto giornate disputate iniziano ad affiorare gap e gerarchie in termini di ambizioni e valori assoluti. L'edizione odierna del "la Gazzetta dello Sport" scatta un'ideale istantanea al campionato di Serie B, elaborando il riscontro inequivocabile dei numeri seppur parziale e circoscrivibile a questo primo scorcio di stagione. Il Parma vola, cresce in modo esponenziale in termini di gioco e risultati, la squadra di Pecchia ha uno score da assoluta dominatrice. Solidità, qualità, forma mentis, ducali che hanno superato di slancio ogni scoglio e sono meritatamente in cima alla graduatoria. Profilo basso in Emilia tra i ducali e scongiuri di rito, ma la rotta verso la Serie A appare impostata. Dietro Partipilo e compagni, un novero di squadre recita da big con vista sulla massima Serie. Palermo, Venezia, Catanzaro e Como sembrano realisticamente le più accreditate a far compagnia alla formazione crociata. Siciliani e lariani devono ancora recuperare una gara, il Venezia ha confermato spessore ed ambizioni della rosa con una pronta reazione a Modena dopo il ko interno patito contro il Palermo. Squadra di Corini che potrebbe virtualmente accorciare ad una sola lunghezza dal Parma, qualora facesse bottino pieno nel recupero contro il Brescia fissato per l'otto novembre al Renzo Barbera. Rosanero che hanno fin qui evidenziato straordinaria solidità difensiva, solo quattro i gol subiti, di cui due da annoverare alla voce perle balistica da fuori area )Canotto e Ciervo). Palermo granitico dietro ma anche incisivo e performante in fase offensiva: la rosea sottolinea i dieci calciatori già andati in rete nella squadra di Corini, dato che esplicita coralità ed armonia nello sviluppo della proposta d'attacco. Solo Cardiff e Girona (11 marcatori diversi) hanno ad oggi fatto meglio di Brunori e compagni in Europa. Il Palermo è la squadra che concede meno tiri nello specchio della porta agli avversari, che crea il maggior numero di occasioni da rete poi non trasformate in gol, e la formazione cadetta che ha firmato più reti su palla inattiva. Forse qualche calo fisico dentro la partita come difetto emerso da parte dei rosanero in questo avvio di torneo, ma il rendimento dei subentranti, Soleri è un esempio lampante in tal senso, è spesso decisivo nei minuti finali del match.