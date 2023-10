Palermo, Gazzetta dello Sport: “Non un beniamino, ma Mateju c’è sempre e sa soffrire”

Tra i più impiegati da Corini insieme a Pigliacelli, Lucioni e Ceccaroni. Una presenza quasi costante nell'undici titolare. Ales Mateju è uno dei riferimenti più affidabili e solidi del Palermo edizione 2023-2024, come sottolinea l'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". La rosea sottolinea come l'ex Brescia non sia certo un beniamino di buona parte dei tifosi , in ragione di qualche svarione sul piano tecnico ed una forma di pregiudizio, legato ai trascorsi comuni con Corini, proprio al club lombardo, che ne farebbero un pupillo del tecnico di Bagnolo Mella. Con la maglia delle rondinelle, Mateju ha già vinto il campionato di Serie B ed alla guida della squadra che conquistò la promozione in Serie A c'era proprio l'attuale allenatore del Palermo. Abnegazione, carattere, professionalità, dedizione alla causa. Più forte di infortuni ed acciacchi, proprio come dimostrato nel match interno contro l Sudtirol. Nonostante i problemi alla caviglia riscontrati in occasione della trasferta di Venezia, il difensore ceco ha risposto presente, dimostrando di saper soffrire e stringere i denti per il bene della squadra, giocando novanta e passa minuti contro gli altoatesini e fornendo il suo onesto contributo alla vittoria finale di Brunori e compagni. L'infortunio del suo competitor nel ruolo, Alessio Buttaro, ha certamente favorito una maggiore continuità di impiego, ma Mateju è molto apprezzato da Corini proprio per la sua solidità mentale e tattica e la sua tempra: un ragazzo abituato a non lamentarsi ed a tirare la carretta, mettendosi sempre a disposizione del gruppo. Nel Palermo che punta ad una stagione di vertice, ogni tassello del mosaico deve risultare funzionale e quindi prezioso. Duttile e sagace sul piano tattico, il calciatore sta anche mostrando una crescita di condizione nelle ultime settimane in cui ha praticamente giocato sempre, anche per la contemporanea indisponibilità di Buttaro, l'ex Roma tornerà dopo la sosta, che privava Corini di un'alternativa di ruolo sulla corsia di destra.